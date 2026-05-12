A Corridonia, due persone provenienti dal Belgio si sono incontrate con i parenti. Dopo aver partecipato a una festa durante la quale avevano consumato molto alcol, sono scoppiati dei litigi. Una donna è stata colpita al volto e ha inviato un messaggio al suo ex marito in Francia, che ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha avviato le procedure di cooperazione internazionale.

CORRIDONIA Esagerano con l’alcol, litigano, lei viene colpita al volto e manda un messaggio all’ex marito in Francia che chiama la polizia, scatta la procedura di cooperazione internazionale, in casa arrivano i carabinieri che denunciano il compagno della donna e l’indomani la coppia riparte per il Belgio. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Corridonia. Il fatto A ricostruire l’accaduto sono stati i carabinieri della locale stazione che hanno denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria un tunisino di 34 anni residente in Belgio per maltrattamenti in famiglia. Tutto è partito da una segnalazione di cooperazione internazionale...🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Corridonia, dal Belgio fanno visita ai parenti poi dopo la festa a base di alcol si picchiano

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Corridonia, la festa dai parenti degenera in maltrattamenti. Denunciato lui, poi la coppia torna in Belgio x.com

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