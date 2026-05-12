Un corpo è stato trovato nel canale di Recentino, portando le forze dell’ordine a indagare sulla scomparsa di un uomo. Il ritrovamento avviene in prossimità del luogo dove era stato segnalato che l’uomo fosse sparito. La dinamica dell’accaduto si è svolta tra la fine di aprile e il lunedì successivo, periodo durante il quale sono state raccolte le prime testimonianze e si sono svolti i rilievi sul posto.

? Punti chiave Cosa collega il ritrovamento al luogo della scomparsa di Galli?. Come si è verificata la dinamica tra fine aprile e lunedì?. Chi sta conducendo gli accertamenti tecnici lungo l'alveo del canale?. Perché le indagini hanno preso una piega così serrata ora?.? In Breve Scomparsa di Galli, 66enne, avvenuta il 29 aprile a Santa Filomena.. Recupero del corpo effettuato lunedì 11 maggio tra Terni e Narni.. Indagini focalizzate sulla zona di Ponte San Lorenzo e il canale Recentino.. Coinvolti tecnici dei Vigili del Fuoco specializzati nel soccorso in acqua.. Un corpo è stato rinvenuto nel canale di Recentino nella serata di lunedì 11 maggio, in zona Ponte San Lorenzo, tra il territorio di Terni e quello di Narni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corpo nel canale di Recentino: pista sulla scomparsa di un uomo

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