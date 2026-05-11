Umbria recuperato un cadavere nel canale di Recentino

Nella serata di lunedì 11 maggio, tra Terni e Narni, è stato trovato un corpo senza vita nel canale di Recentino, vicino a Ponte San Lorenzo. La polizia ha intervenuto sul posto per le operazioni di recupero e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della scoperta. La zona è stata transennata mentre gli agenti raccolgono elementi utili all’indagine.

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