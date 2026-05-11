Umbria recuperato un cadavere nel canale di Recentino
Nella serata di lunedì 11 maggio, tra Terni e Narni, è stato trovato un corpo senza vita nel canale di Recentino, vicino a Ponte San Lorenzo. La polizia ha intervenuto sul posto per le operazioni di recupero e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della scoperta. La zona è stata transennata mentre gli agenti raccolgono elementi utili all’indagine.
Tragica scoperta fra Terni e Narni nella prima serata di lunedì 11 maggio. Nel canale di Recentino, in zona Ponte San Lorenzo, è stato recuperato un cadavere.La segnalazione è arrivata ai Vigili del fuoco del comando provinciale di Terni che hanno inviato il personale specializzato nel soccorso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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