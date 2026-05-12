Corinaldo | nasce L’ALTRA METÀ il festival che sfida gli stereotipi

È stato annunciato il festival L’ALTRA METÀ, un evento dedicato al confronto tra stereotipi di genere e le nuove prospettive sulla mascolinità. Tra le iniziative previste, ci sono spettacoli di stand-up comedy e momenti di approfondimento con esperti del settore. L’obiettivo è stimolare il dibattito pubblico e portare queste tematiche nelle piazze, coinvolgendo il pubblico in discussioni sui ruoli tradizionali e le identità contemporanee.

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? Domande chiave Come può la stand-up comedy scardinare i vecchi modelli maschili?. Chi sono gli esperti che porteranno il dibattito nelle piazze?. Perché un brano rap è diventato il motore del festival?. Come cambieranno i ruoli di padri e lavoratori nei piccoli borghi?.? In Breve Appuntamenti fissati il 22, 23 maggio e il 6 giugno a Corinaldo.. Interventi di Giulia Blasi, Lorenzo Gasparrini e Manolo Farci previsti durante il festival.. Stand-up comedy con Cristiana Maffucci, Stefania De Ruvo, Nicola De Giorgio e Martina Francucci.. Laboratori scolastici e attività in biblioteca per coinvolgere i giovani del territorio.. Il 22 maggio a Corinaldo il festival e-SISTER-e si trasforma nel progetto L’ALTRA METÀ per esplorare i nuovi modelli di mascolinità attraverso un dialogo aperto tra cultura e attivismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corinaldo: nasce L’ALTRA METÀ, il festival che sfida gli stereotipi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Bibi”, il progetto che sfida gli stereotipi di genere fin dall’infanziaÈ stato presentato lunedì 13 aprile a palazzo Santo Stefano, sede della provincia, il progetto di ricerca e di intervento educativo nazionale “Bibi”. Promuovere le differenze e prevenire gli stereotipi: nasce lo sportello scolastico"Costruire Parità Insieme" offrirà supporto psicologico, sociale, educativo e legale.