Promuovere le differenze e prevenire gli stereotipi | nasce lo sportello scolastico

A Torre Santa Susanna è stato istituito uno sportello scolastico con l’obiettivo di promuovere il rispetto delle differenze e prevenire stereotipi e discriminazioni. Lo sportello si rivolge alla comunità scolastica, offrendo un punto di ascolto e supporto per studenti, insegnanti e genitori. La creazione di questo servizio mira a favorire un ambiente più inclusivo e consapevole all’interno delle scuole locali.