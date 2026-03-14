Promuovere le differenze e prevenire gli stereotipi | nasce lo sportello scolastico
A Torre Santa Susanna è stato istituito uno sportello scolastico con l’obiettivo di promuovere il rispetto delle differenze e prevenire stereotipi e discriminazioni. Lo sportello si rivolge alla comunità scolastica, offrendo un punto di ascolto e supporto per studenti, insegnanti e genitori. La creazione di questo servizio mira a favorire un ambiente più inclusivo e consapevole all’interno delle scuole locali.
"Costruire Parità Insieme" offrirà supporto psicologico, sociale, educativo e legale. Attivato presso l'istituto comprensivo "G. Mazzini", in collaborazione con l'Associazione Fiorediloto Odv - Centro Antiviolenza TORRE SANTA SUSANNA - Promuovere il rispetto delle differenze, prevenire stereotipi e discriminazioni e offrire uno spazio di ascolto e supporto alla comunità scolastica. Con questi obiettivi prende avvio il progetto “Costruire Parità Insieme - Sportello Scolastico”, attivato presso l'istituto comprensivo “G. Mazzini” di Torre Santa Susanna, in collaborazione con l'Associazione Fiorediloto Odv - Centro Antiviolenza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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