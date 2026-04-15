Bibi il progetto che sfida gli stereotipi di genere fin dall’infanzia

Lunedì 13 aprile si è tenuta a palazzo Santo Stefano, sede della provincia, la presentazione del progetto di ricerca e intervento educativo nazionale chiamato “Bibi”. Il progetto si propone di affrontare gli stereotipi di genere fin dall’infanzia attraverso attività e iniziative rivolte ai bambini. La presentazione ha coinvolto rappresentanti di istituzioni e esperti del settore educativo, con l’obiettivo di promuovere un’educazione più inclusiva e libera da preconcetti di genere.