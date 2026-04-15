Bibi il progetto che sfida gli stereotipi di genere fin dall’infanzia
Lunedì 13 aprile si è tenuta a palazzo Santo Stefano, sede della provincia, la presentazione del progetto di ricerca e intervento educativo nazionale chiamato “Bibi”. Il progetto si propone di affrontare gli stereotipi di genere fin dall’infanzia attraverso attività e iniziative rivolte ai bambini. La presentazione ha coinvolto rappresentanti di istituzioni e esperti del settore educativo, con l’obiettivo di promuovere un’educazione più inclusiva e libera da preconcetti di genere.
È stato presentato lunedì 13 aprile a palazzo Santo Stefano, sede della provincia, il progetto di ricerca e di intervento educativo nazionale “Bibi”. Un'iniziativa che punta a presentare modelli femminili e maschili diversificati attraverso biografie e biofiction per l’infanzia, per ampliare.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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