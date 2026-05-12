Cordoglio da Fratelli d' Italia per la scomparsa di Elena Salvatorelli madre del consigliere Francesco Prospero
Il gruppo consiliare in Regione di Fratelli d’Italia e il senatore Etelwardo Sigismondi hanno espresso cordoglio per la scomparsa di Elena Salvatorelli. Si tratta di madre del consigliere regionale vastese e moglie di un ex sindaco della città. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota stampa. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita riguardo alle circostanze della scomparsa.
Cordoglio da parte del gruppo gruppo consiliare in Regione di Fratelli d’Italia e del senatore Etelwardo Sigismondi per la scomparsa di Elena Salvatorelli, madre del consigliere regionale vastese Francesco Prospero e moglie dell'ex sindaco di Vasto. "Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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