Cordoglio da Fratelli d' Italia per la scomparsa di Elena Salvatorelli madre del consigliere Francesco Prospero

Il gruppo consiliare in Regione di Fratelli d’Italia e il senatore Etelwardo Sigismondi hanno espresso cordoglio per la scomparsa di Elena Salvatorelli. Si tratta di madre del consigliere regionale vastese e moglie di un ex sindaco della città. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota stampa. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita riguardo alle circostanze della scomparsa.

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