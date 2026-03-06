Scomparsa Pietro Picariello il cordoglio di Forza Italia Mandamento Baianese

La Segreteria di Forza Italia Mandamento Baianese ha annunciato la scomparsa di Pietro Picariello, vicesindaco del Comune di Quadrelle. Il segretario Antonio Colucci e il coordinamento hanno espresso il loro cordoglio per la perdita improvvisa e prematura. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del partito.

La Segreteria di Forza Italia Mandamento Baianese, nelle persone del segretario Antonio Colucci e di tutti i componenti del coordinamento, esprime profondo cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Pietro Picariello, vicesindaco del Comune di Quadrelle. In questo momento di grande dolore, Forza Italia Mandamento Baianese si stringe con affetto attorno alla famiglia Picariello–Napolitano, duramente colpita da una perdita così improvvisa e ingiusta. La notizia della sua scomparsa lascia tutti senza parole. Il pensiero e le più sentite condoglianze sono rivolte in particolare alla moglie e al piccolo figlio, ai quali va l’abbraccio sincero e commosso dell’intera comunità politica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il vicesindaco Pietro Picariello morto a 38 anni: lutto a Quadrelle (Avellino)Il giovane, che era anche un agente di Polizia Penitenziaria, sarebbe stato stroncato da un infarto.

Lutto a Quadrelle: scompare il vicesindaco Pietro Picariello, rinviata l’assemblea OSAPP al carcere di AvellinoQuadrelle (AV), 6 marzo 2026 — È morto improvvisamente Pietro Picariello, 38 anni, vicesindaco di Quadrelle e agente della Polizia Penitenziaria in...

Aggiornamenti e notizie su Scomparsa Pietro Picariello.

Discussioni sull' argomento Quadrelle in lutto per la scomparsa prematura del vicesindaco Pietro Picariello di soli 38 anni; Aciernotravel, storica azienda baianese, festeggia il 20 compleanno della speciale agenzia di viaggi.

Il vicesindaco Pietro Picariello morto a 38 anni: lutto a Quadrelle (Avellino)Un lutto improvviso e prematuro ha sconvolto la comunità di Quadrelle, piccola cittadina della provincia di Avellino: il vicesindaco Pietro Picariello è morto nella notte, a soli 38 anni. Stando a qua ... fanpage.it

Vicesindaco muore a 38 anniUn grave lutto ha colpito la comunità di Quadrelle: nella notte è venuto a mancare improvvisamente il vicesindaco Pietro Picariello, all’età di 38 anni. Agente di polizia penitenziaria, Picariello è d ... ilfattovesuviano.it

Profondo cordoglio a Quadrelle per la scomparsa improvvisa di Pietro Picariello, vicesindaco del Comune irpino, venuto a mancare all’età di 38 anni. La notizia ha colpito duramente la comunità locale, dove Picariello era conosciuto e stimato sia per il suo imp - facebook.com facebook