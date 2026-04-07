Traditore della Patria da fucilare | minacce via mail a Gennaro Sangiuliano consigliere regionale di Fratelli d'Italia

Un consigliere regionale della Campania ha ricevuto una mail con minacce di fucilazione, definendo “traditore della Patria”. La comunicazione è stata segnalata alle autorità e ha portato all’avvio di indagini da parte dei carabinieri. La notizia ha suscitato sostegno e solidarietà da parte di altri esponenti politici locali. Le forze dell’ordine stanno verificando i dettagli dell’episodio.

Il consigliere regionale della Campania denuncia una mail intimidatoria. Solidarietà da Fico e Manfredi, avviate indagini dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it "Non credete che finirà bene per voi", minacce via mail a Gennaro SangiulianoL'ex ministro e attuale capogruppo di Fratelli d'Italia alla regione Campania ha sporto denuncia e messo i propri devices a disposizione dei... “Sei un traditore della patria”: lo scontro tra Vannacci e Calenda esplode in diretta tvScontro durissimo tra Vannacci e Calenda a L'aria che tira: "Sei un traditore della patria". Temi più discussi: Paul Nizan, nel nome del padre, profilo d’un traditore della propria classe; Pedro Sánchez, il bersaglio degli attacchi delle destre spagnole e mondiali; Che cosa è la Difesa Popolare Nonviolenta; Non sarà che gli italiani non hanno alcuna simpatia per il garantismo?. Mattarella, traditore della patria e della cartaMattarella, traditore della patria e della carta Rileggendo quel che dice il Presidente della Repubblica mi è venuto spontaneo quello che secoli fa diceva Dante Alighieri. Il grande uomo Sergio ... ilfattoquotidiano.it Traditore della patria. Re Mida al contrario. Scontro di fuoco Vannacci-CalendaScontro di fuoco in diretta questa mattina a L’Aria che tira, il programma di approfondimento politico condotto da David Parenzo ogni mattina su La7. Da una parte il generale Roberto Vannacci, ... ilgiornale.it #BASTONI traditore della Patria. Va messo a testa in giù e allontanato da ogni campo di calcio. Ora se siamo un paese unito lo mettiamo alla gogna mediatica e lo fischiamo IN OGNI STADIO. Avete voluto portarlo alle qualificazioni Questa è la fine del cerchi x.com L'unica bandiera che voglio veder sventolare è quella italiana. Tutte le altre sono utili ai traditori della patria. - facebook.com facebook