Castelnovo ne’ Monti coppia di anziani ruba 4.000 euro dal borsello dimenticato | incastrati dai video

Una coppia di anziani è stata denunciata per aver rubato 4000 euro da un borsello lasciato in un autolavaggio di Castelnovo ne’ Monti. I fatti sono stati scoperti grazie alle immagini di videosorveglianza, che hanno mostrato il momento in cui hanno sottratto il denaro. La coppia è stata identificata e coinvolta nel procedimento legale.

Due denunce per furto aggravato per un episodio avvenuto presso un autolavaggio di Castelnovo ne’ Monti, dove una coppia di anziani è stata identificata e denunciata dai Carabinieri per aver sottratto 4000 euro da un borsello dimenticato da un cliente. L’episodio, avvenuto nella località Felina, è stato ricostruito grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle indagini tempestivamente avviate dai militari dell’Arma. Le indagini dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando un uomo di 34 anni si è recato intorno alle 12:30 presso un autolavaggio di Castelnovo ne’ Monti per pulire la propria autovettura. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Castelnovo ne’ Monti, coppia di anziani ruba 4.000 euro dal borsello dimenticato: incastrati dai video Articoli correlati Furto all'autolavaggio a Castelnovo Monti, coppia denunciataCastelnovo Monti (Reggio Emilia), 11 marzo 2026 – Avrebbero approfittato di un momento di distrazione della vittima che, in un autolavaggio a Felina... Leggi anche: Truffatore in trasferta a Torino, ruba 70mila euro a una coppia di anziani: 37enne arrestato a Napoli Tutti gli aggiornamenti su Castelnovo ne' Monti coppia di anziani... Dimentica il borsello all’autolavaggio di Felina: gli rubano 4mila euroFurto aggravato in concorso l’accusa mossa ad una coppia di 70 e 60 anni dai carabinieri della stazione di Castelnovo ne’ Monti. I fatti sono avvenuti lo ... redacon.it Furto all'autolavaggio a Castelnovo Monti, coppia denunciataCastelnovo Monti (Reggio Emilia), 11 marzo 2026 – Avrebbero approfittato di un momento di distrazione della vittima che, in un autolavaggio a Felina di Castelnovo Monti per ripulire l’auto, ha ... ilrestodelcarlino.it