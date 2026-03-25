L’Agenzia regionale per le foreste ha deciso di chiudere due vivai situati sui Monti Dauni, provocando le reazioni di alcuni rappresentanti politici. In particolare, un consigliere regionale del centrodestra ha definito la decisione inspiegabile, sottolineando come si parli frequentemente di forestazione e tutela ambientale, mentre si proceda alla chiusura di strutture dedicate alla produzione di piantine. La vicenda riguarda i vivai di Acquara, a Orsara.

Prima della loro chiusura le due strutture riuscivano a fornire piante a gran parte del territorio di Capitanata. Per il consigliere regionale Nicola Gatta è inspiegabile Nicola Gatta ha chiesto alla Commissione Agricoltura di convocare in audizione l’assessore Francesco Paolicelli e il direttore di Arif, Francesco Ferraro. “A loro chiederò di fornire le motivazioni per cui si arrivati a una tale decisione", poiché, garantisce, “Prima della loro chiusura le due strutture riuscivano a fornire piante a gran parte del territorio di Capitanata e, quindi, è all’apparenza inspiegabile che si sia arrivati alla chiusura”. "Non dobbiamo dimenticare che la Puglia è una delle regioni italiane con l’indice di boscosità più basso: solo circa 9,8–10% del territorio regionale è coperto da boschi e foreste su una superficie totale di 19. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Tegola sui vivai, l'Arif ne chiude due sui Monti Dauni e Gatta insorge: "Inspiegabile"

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