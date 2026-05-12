Tra meno di 24 ore si disputerà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, due squadre che si sfideranno per aggiudicarsi il trofeo. La partita arriva a tre giorni dalla conclusione del campionato di Serie A e rappresenta l'ultimo grande appuntamento della stagione calcistica italiana. Le formazioni sono state annunciate e gli orari di trasmissione televisiva sono stati confermati, pronti a regalare un altro momento di confronto tra le due squadre.

Roma 12 maggio 2026 – Manca ancora un trofeo da assegnare in Italia e tra poco più di ventiquattrore si conoscerà quale nome verrà scritto sui libri di storia del calcio italiano. Nella giornata di domani, mercoledì 13 febbraio, lo stadio Olimpico sarà teatro della finale della Coppa Italia 2025-26, di fronte la Lazio e l' Inter. Da una parte i capitolini vogliono cancellare una stagione difficilissima con un grande colpo di spugna: una qualificazione europea accompagnata anche da un trofeo. Dall'altra invece i meneghini cercano la conferma della loro forza e il double, campionato e coppa, sarebbe il modo perfetto per dimenticarsi della scorsa stagione, quando la formazione guidata da Simone Inzaghi sfiorò un clamoroso en plein, salvo poi teriminare l'annata senza trofei.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Lazio-Inter: tre giorni dopo la Serie A ora la finale, formazioni e orari tv

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