Coppa Italia Inter-Como per la finale | probabili e orari tv

Nella Coppa Italia, si avvicina la sfida tra le due squadre che si contenderanno la finale. La partita di andata si è conclusa con un pareggio senza reti, lasciando tutto aperto per il match di ritorno che si terrà a Milano. Le due formazioni si preparano a disputare l’incontro decisivo, mentre gli orari di trasmissione televisiva sono stati già comunicati.

Milano, 20 aprile 2026 – All’andata è stato un controllato e noioso zero a zero, per rimandare ogni discorso al ritorno di Milano. A San Siro in palio l’accesso alla finale di Coppa Italia tra Inter e Como, partendo dallo zero a zero dei primi novanta minuti. I momenti, oggi, sono opposti. I nerazzurri hanno superato il momento di difficoltà e hanno in mano lo Scudetto con dodici punti di vantaggio su Napoli e Milan, grazie a tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque, i lariani, invece, sono oltremodo calati e le due sconfitte consecutive contro Inter e Sassuolo hanno fatto prendere il largo alla Juve, ora quarta in classifica con cinque punti di margine.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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