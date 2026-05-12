Domani si gioca la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, con le due squadre pronte a sfidarsi sul campo. I club hanno inviato una comunicazione al Presidente della Repubblica, definendo la giornata come un’occasione di festa. La partita rappresenta anche un’occasione per entrambe di mettere fine a una stagione difficile, con l’obiettivo di ottenere un risultato importante.

Da una parte la voglia di completare l’accoppiata scudetto-Coppa Italia, dall’altra quella di riscattare una stagione complicata. Inter e Lazio si preparano alla finale dell’ Olimpico con motivazioni forti e obiettivi diversi, ma entrambe con la necessità di portare a casa il trofeo. Obiettivi diversi, stessa ambizione Per i nerazzurri, già campioni d’Italia, il doblete rappresenterebbe la chiusura perfetta di una stagione da protagonisti, oltre alla possibilità di sfoggiare la doppia coccarda sulla maglia. Per i biancocelesti, invece, la Coppa Italia è l’occasione per salvare un’annata segnata da difficoltà tra mercato bloccato, infortuni e contestazioni, centrando anche la qualificazione all’ Europa League.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Coppa Italia, domani la finale Inter-Lazio. I club da Mattarella: “Sarà un giorno di festa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia

Notizie correlate

Coppa Italia, Inter e Lazio da Mattarella prima della finale. E all'Olimpico si va verso il sold outDomani si ritroveranno tutti a Ponte Milvio, a un paio di chilometri dallo stadio, mercoledì entreranno tutti allo stadio: i tifosi organizzati di...

Leggi anche: Finale Coppa Italia Lazio-Inter: squalifica UFFICIALE, non sarà in panchina

Argomenti più discussi: Coppa Italia Dilettanti: le designazioni della finale Bisceglie-K Sport Montecchio e dove vederla. Ultime ore per biglietti e accrediti; Finale Coppa Italia, dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming; Coppa Italia, Inter e Lazio da Mattarella prima della finale. E all'Olimpico si va verso il sold out; Lazio-Inter: le probabili formazioni e dove vedere la finale di Coppa Italia.

Domani Lazio-Inter, finale di Coppa Italia. Partita difficilissima, chi pensa che possa trattarsi di una passeggiata ha sbagliato sport. La Lazio è squadra ostica, soprattutto quando supportata dal suo straordinario pubblico. Ci sarà da soffrire, in gara secca tutto é x.com

[Filo di Discussione Pre-Partita] Lazio vs Inter (Coppa Italia, Finale) reddit

Lazio-Inter, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa ItaliaI nerazzurri di Chivu, già aritmeticamente Campioni d'Italia, cercano il Double in 'casa' dei biancocelesti di Sarri ... tuttosport.com