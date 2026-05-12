Coppa Italia domani la finale Inter-Lazio I club da Mattarella | Sarà un giorno di festa

Da feedpress.me 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si gioca la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, con le due squadre pronte a sfidarsi sul campo. I club hanno inviato una comunicazione al Presidente della Repubblica, definendo la giornata come un’occasione di festa. La partita rappresenta anche un’occasione per entrambe di mettere fine a una stagione difficile, con l’obiettivo di ottenere un risultato importante.

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Da una parte la voglia di completare l’accoppiata scudetto-Coppa Italia, dall’altra quella di riscattare una stagione complicata. Inter e Lazio si preparano alla finale dell’ Olimpico con motivazioni forti e obiettivi diversi, ma entrambe con la necessità di portare a casa il trofeo. Obiettivi diversi, stessa ambizione Per i nerazzurri, già campioni d’Italia, il doblete rappresenterebbe la chiusura perfetta di una stagione da protagonisti, oltre alla possibilità di sfoggiare la doppia coccarda sulla maglia. Per i biancocelesti, invece, la Coppa Italia è l’occasione per salvare un’annata segnata da difficoltà tra mercato bloccato, infortuni e contestazioni, centrando anche la qualificazione all’ Europa League.🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Coppa Italia, domani la finale Inter-Lazio. I club da Mattarella: “Sarà un giorno di festa”
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