Finale Coppa Italia Lazio-Inter | squalifica UFFICIALE non sarà in panchina

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter si giocherà all’Olimpico il 13 maggio. La partita si svolge dopo che un giocatore dell’Inter ha ricevuto un’ammonizione durante la semifinale di ritorno, che ha portato alla sua squalifica e all’impossibilità di sedersi in panchina. La decisione è stata ufficializzata e sarà rispettata nella fase finale del torneo.

Fatale l’ammonizione subita nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Era diffidato e la decisione del Giudice sportivo è arrivata di conseguenza: squalificato per un turno e finale dalla tribuna. Maurizio Sarri non sarà in panchina nella finale di Coppa Italia con l’Inter in programma all’Olimpico il prossimo 13 maggio. Al tecnico della Lazio, che era diffidato, costa caro il giallo rimediato ieri sera nel match contro l’Atalanta valevole per il ritorno delle semifinali e vinto ai rigori grazie a un super Motta. A guidare la squadra in finale ci sarà il vice di Sarri, Marco Ianni. Squalificato un turno per lo stesso motivo pure l’allenatore dei nerazzurri Raffaele Palladino, che però sconterà la sospensione nella Coppa Italia del prossimo anno.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Finale Coppa UEFA INTER VS LAZIO 3-0

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