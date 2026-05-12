Conversazioni a Girgenti giovedì si parla di Carnoval con Vito Bianco
Giovedì 15 maggio alle 18 al centro culturale Pier Paolo Pasolini di Agrigento, in via Atenea 123, si terrà il terzo appuntamento della rassegna "Conversazioni a Girgenti", giunta alla quarta edizione.La rassegna è organizzata dal centro culturale Pier Paolo Pasolini con il patrocinio del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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