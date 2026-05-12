Conversazioni a Girgenti giovedì si parla di Carnoval con Vito Bianco

Da agrigentonotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 15 maggio alle 18 al centro culturale Pier Paolo Pasolini di Agrigento, in via Atenea 123, si terrà il terzo appuntamento della rassegna "Conversazioni a Girgenti", giunta alla quarta edizione.La rassegna è organizzata dal centro culturale Pier Paolo Pasolini con il patrocinio del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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