Conversazioni a Girgenti | al Pasolini l' incontro sul Documento dei 60 e la frattura nella Chiesa
È iniziata la quarta edizione di “Conversazioni a Girgenti”, un ciclo di incontri culturali promosso dal centro culturale Pier Paolo Pasolini di Agrigento. La prima sessione si è concentrata sul “Documento dei 60” e sulla divisione all’interno della Chiesa. L’evento si è svolto presso il centro culturale e ha visto la partecipazione di vari relatori e pubblico interessato.
Prende il via la quarta edizione di “Conversazioni a Girgenti”, il ciclo di incontri culturali promosso dal centro culturale Pier Paolo Pasolini di Agrigento. Il primo appuntamento è in programma martedì 28 aprile alle 18 nei locali di via Atenea, 123.L’incontro sarà dedicato a Enzo Di Natali.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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