Conversazioni a Girgenti | al Pasolini l' incontro sul Documento dei 60 e la frattura nella Chiesa

È iniziata la quarta edizione di “Conversazioni a Girgenti”, un ciclo di incontri culturali promosso dal centro culturale Pier Paolo Pasolini di Agrigento. La prima sessione si è concentrata sul “Documento dei 60” e sulla divisione all’interno della Chiesa. L’evento si è svolto presso il centro culturale e ha visto la partecipazione di vari relatori e pubblico interessato.