Conversazioni a Girgenti Sara Rattaro presenta il romanzo su Teresa Mattei
Domenica 3 maggio alle 18 si tiene il secondo incontro della quarta edizione delle “Conversazioni a Girgenti”, presso il polo culturale San Pietro in via Pirandello. Durante l'evento, l'autrice Sara Rattaro presenta il suo romanzo su Teresa Mattei. La presentazione si svolge in un ambiente culturale e pubblico, con la partecipazione di pubblico e organizzatori.
Secondo appuntamento con la quarta edizione delle “Conversazioni a Girgenti”, in programma domenica 3 maggio alle 18 al polo culturale San Pietro in via Pirandello. Protagonista dell’incontro sarà la scrittrice Sara Rattaro che presenterà il romanzo “Il vestito di mia madre – Storia di Teresa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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