Apertura esclusiva del castello Marchione di Conversano

Da baritoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio alle ore 10:30 si terrà un’apertura esclusiva del Castello Marchione a Conversano. La visita consentirà di esplorare l’antica residenza seicentesca appartenuta ai Conti di Conversano, situata nel territorio locale. L’evento rappresenta una possibilità di accesso speciale a questo luogo, normalmente non aperto al pubblico. La giornata prevede un itinerario che permette di conoscere i dettagli storici e architettonici del castello.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Apertura Esclusiva del Castello Marchione di ConversanoDomenica 17 maggio– ore 10:30Castello Marchione, ConversanoUn’occasione imperdibile per scoprire uno dei luoghi più affascinanti della nostra regione: il Castello Marchione, antica residenza seicentesca dei Conti di Conversano.Il nostro.🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Le carte del potere: visita esclusiva agli archivi del castello Marchione“Le Carte del Potere: visita esclusiva agli archivi del Castello Marchione”Domenica 01 marzo – ore 10.

Scopri i segreti del Castello Marchione: archivio storico apertoTra le mura seicentesche del Castello Marchione di Conversano si nasconde un tesoro di carta che racconta secoli di potere e cultura.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web