Apertura esclusiva del castello Marchione di Conversano
Domenica 17 maggio alle ore 10:30 si terrà un’apertura esclusiva del Castello Marchione a Conversano. La visita consentirà di esplorare l’antica residenza seicentesca appartenuta ai Conti di Conversano, situata nel territorio locale. L’evento rappresenta una possibilità di accesso speciale a questo luogo, normalmente non aperto al pubblico. La giornata prevede un itinerario che permette di conoscere i dettagli storici e architettonici del castello.
Apertura Esclusiva del Castello Marchione di ConversanoDomenica 17 maggio– ore 10:30Castello Marchione, ConversanoUn’occasione imperdibile per scoprire uno dei luoghi più affascinanti della nostra regione: il Castello Marchione, antica residenza seicentesca dei Conti di Conversano.Il nostro.🔗 Leggi su Baritoday.it
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