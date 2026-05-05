Buche e avvallamenti killer sulla Sp 10 un automobilista | Rischiamo ogni giorno un incidente

La strada statale 10 tra Torremaggiore e Casalvecchio di Puglia presenta numerosi buchi e avvallamenti lungo il tratto appena dopo l’azienda Mdf. Un automobilista ha dichiarato che ogni giorno corre rischi di incidente a causa delle pessime condizioni dell’asfalto, che si sono aggravate nel tempo. Residenti e lavoratori percorrono quotidianamente quel tratto, dove le buche rappresentano un pericolo evidente. La situazione è al centro di preoccupazioni crescenti tra gli utenti della strada.

La situazione lungo la Sp 10 Torremaggiore-Casalvecchio di Puglia continua a peggiorare e tra gli automobilisti cresce la preoccupazione, atteso che residenti e lavoratori ogni giorno percorrono quel tratto di strada - quello appena dopo l’azienda Mdf - dove l’asfalto si presenta in pessime.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Buche e avvallamenti sulla Statale 16, l'alert di un automobilista: "In condizioni di gravissimo degrado"Salve Foggiatoday, mi chiamo Francesco Barile, sono un ingegnere libero professionista residente a Termoli, ma per ragioni familiari mi reco spesso a... Leggi anche: Via Pergolesi a Torino: buche profonde e avvallamenti rendono Contenuti utili per approfondire Si parla di: Buche e avvallamenti killer sulla Sp 10, un automobilista: Rischiamo ogni giorno un incidente. Buche e avvallamenti, strada colabrodo . Basta con gli interventi provvisoriVia Jacopone da Todi, la strada gruviera che Perugia finge di non vedere. Perugia, città d’arte, cultura e... buche. Così Gianpiero Tamburi di Perugia Social City. Se c’è una via che incarna ... lanazione.it Strada provinciale 138, troppe buche e avvallamentiMentre le festività pasquali si stanno avvicinando, è sempre più inaccettabile che il tratto della strada provinciale SP 138, dalla rotonda di Bagno di Romagna al bivio Mandrioli, versi ancora in ... ilrestodelcarlino.it