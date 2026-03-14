Due fidanzati sono morti in un incidente nel Cilento durante il viaggio di ritorno a casa dopo aver trascorso una serata insieme. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha fatto un’inversione di marcia prima di schiantarsi contro un dirupo. L’incidente ha provocato la morte dei due giovani coinvolti, lasciando dietro di sé solo il ricordo di quella tragica serata.

Una serata trascorsa insieme e il viaggio di ritorno verso casa, poi la tragedia. Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24, fidanzati e residenti a Capaccio Paestum, hanno perso la vita nella tarda serata di venerdì in un drammatico incidente avvenuto a Montecorice, nel Cilento, lungo la strada panoramica in località Ripe Rosse. I due viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo che, dopo un violento impatto con un furgone, ha sfondato il guardrail precipitando in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. Per i due giovani non c’è stato nulla da fare: durante la caduta sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e sono morti sul colpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fidanzati morti nell’incidente nel Cilento: l’ultima cena, l’inversione di marcia e lo schianto nel dirupo

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