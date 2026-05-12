I carabinieri hanno intercettato un’auto lungo la statale 12 e, durante un controllo, hanno trovato cocaina e un bilancino nella portiera. I due uomini a bordo, residenti in provincia, sono noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti. Le forze dell’ordine hanno anche controllato altri dettagli dell’auto e dei documenti dei sospetti.

?? Punti chiave Come hanno fatto i carabinieri a individuare la droga nella portiera? Chi sono i due residenti in provincia già noti alle forze dell'ordine? Cosa ha spinto i militari a perquisire l'abitazione dell'uomo dopo il controllo? Perché il ritrovamento del bilancino ha cambiato la linea investigativa??? In Breve Sequestrati 10 grammi di cocaina e un bilancino in portiera a Bronzolo. Nucleo operativo di Egna effettua perquisizione presso l'abitazione dell'uomo coin .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Controllo sulla statale 12: cocaina e bilancino scoperti in auto

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