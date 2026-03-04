Biella | controllo routine arrestato con cocaina e bilancino

Durante un controllo di routine a Biella, gli agenti della squadra mobile hanno fermato un uomo e, durante la perquisizione, hanno trovato cocaina e un bilancino di precisione. L’arresto è stato immediato e la sostanza stupefacente è stata sequestrata. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alle attività illecite legate alla droga nella zona.

Un controllo routinario della squadra mobile di Biella si è trasformato in un'operazione di contrasto alla criminalità, portando all'arresto immediato di un cittadino sorpreso con sostanze stupefacenti. L'intervento, avvenuto il 4 marzo 2026, ha portato alla scoperta non solo di cocaina sul soggetto, ma anche di strumenti per la vendita al dettaglio. L'azione delle forze dell'ordine è partita da una verifica d'identità standard, che ha rivelato rapidamente la presenza di droga. La polizia ha deciso di approfondire l'indagine procedendo a un ispezione domiciliare, dove sono stati rinvenuti un bilancino e altro materiale specifico per lo spaccio.

Arrestato con la droga dalla squadra mobileIntervento della squadra mobile di Biella. Arrestato un uomo trovato in possesso di cocaina durante un normale controllo. La polizia ha proceduto a un controllo più approfondito andando anche a effett ...

