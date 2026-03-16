Monopattini e e-bike al via la nuova campagna di controlli della Polizia locale

Oggi, lunedì 16 marzo, la Polizia locale di Modena ha avviato una campagna di controlli mirati sui veicoli di mobilità sostenibile. Sono coinvolti in questa operazione monopattini elettrici, biciclette, biciclette a pedalata assistita e e-bike. Le verifiche sono state rafforzate per garantire il rispetto delle norme sul territorio. La campagna proseguirà nelle prossime settimane, con ispezioni programmate in diverse zone della città.

Da oggi fino a fine marzo per promuovere una mobilità sostenibile sicura e responsabile. Attenzione a dispositivi, velocità e regole di circolazione Prende avvio oggi, lunedì 16 marzo, la nuova campagna di controlli intensificati della Polizia locale di Modena dedicata ai veicoli di mobilità sostenibile: biciclette, biciclette a pedalata assistita, e-bike e monopattini elettrici. L’attività proseguirà fino alle fine del mese di marzo, con l’obiettivo di promuovere una mobilità urbana più sicura e responsabile. L’iniziativa segue una serie di momenti informativi organizzati dal Comando di via Galilei, durante i quali gli agenti hanno... 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Fara, monopattini nel mirino della polizia locale. Al via i controlli “anti maranza” Le regole sull'uso di bici e monopattini spiegate ai migranti richiedenti asilo: l'incontro della Polizia LocaleDai dispositivi luminosi obbligatori alle norme di comportamento su strada: l'approfondimento con il supporto dei mediatori culturali Ieri la Polizia... Una raccolta di contenuti su Monopattini e e bike al via la nuova... Temi più discussi: E-bike e monopattini elettrici vietati ai minori di 16 anni: la proposta arriva dall'Australia; E-bike e monopattini elettrici vietati fino ai 16 anni e guida solo con patente: la proposta; Bici elettriche truccate che sfrecciano come veri ciclomotori: multe decuplicate a Torino; A Ostia nasce la folle moda di lanciare i monopattini nel mare dal pontile. E-bike e monopattini elettrici: al via la nuova campagna di controlli della Polizia locale modenesePrende avvio oggi, lunedì 16 marzo, la nuova campagna di controlli intensificati della Polizia locale di Modena dedicata ai veicoli di mobilità sostenibile: biciclette, biciclette a pedalata assistita ... sassuolo2000.it Costiera Sorrentina: carabinieri arrestano 31enne due volte in due giorniDovrà rispondre di furto un 31enne algerino ... msn.com MilanoPaviaTV - Canale78 Il divieto di circolazione ai monopattini elettrici nel centro di Voghera è entrato in vigore nelle scorse ore, con il posizionamento degli appositi cartelli in via Emilia e piazza Duomo. Il divieto riguarda il tratto la parte centrale della Ztl, q - facebook.com facebook #TG2000 - Targa e assicurazione #monopattini. Il sistema non decolla #13marzo #TV2000 x.com