Carabinieri intensificati i controlli del territorio | due denunce per guida in stato di ebbrezza

Durante la settimana appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia hanno intensificato i controlli sul territorio, denunciando due persone per guida in stato di ebbrezza. Sono stati controllati numerosi veicoli e conducenti, con verifiche che hanno portato a queste denunce. Non sono stati segnalati incidenti o altri reati correlati durante le operazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Durante la settimana appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un’operazione straordinaria per incrementare ulteriormente la vigilanza nei ventuno Comuni di competenza, intensificando l’impiego delle pattuglie che hanno eseguito decine di mirati controlli, tra i quali 257 veicoli e 192 persone sospette, alcune già note alle Forze dell’Ordine, riuscendo ad impedire la consumazione di furti in abitazione, negli esercizi commerciali, in particolare nelle farmacie, nelle rivendite di tabacchi, presso i distributori di carburante, sventando ogni possibile tentativo di truffa a danno di persone anziane e limitando la consumazione di sostanze stupefacenti, intercettandone i possessori prima che ne facessero uso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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