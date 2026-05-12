John Stockton, considerato uno dei migliori playmaker di sempre, si distingue per uno stile di gioco molto deciso. Non importa se si tratta di affrontare avversari o la pandemia, il suo approccio rimane invariabile: aggressivo, pungente e con una presenza fisica che spesso si fa notare. La sua abilità nel controllare il ritmo della partita e la resistenza fisica sono caratteristiche che lo hanno reso riconoscibile nel mondo del basket.

"Stockton to Malone". Negli anni 90 è stato il mantra di un intero Stato. La coppia principe degli Utah Jazz ha avuto solo la sfortuna di trovare sulla sua strada i Chicago Bulls di Michael Jordan nel periodo del loro massimo splendore. Due volte li hanno incrociati nelle Finals, due volte hanno dovuto inchinarsi a sua maestà. Troppo facile bollarli come perdenti, di fronte a quei Tori non c'era nulla da fare, nessuno che potesse fermarli. Eppure Stockton e Malone restano ancora oggi i migliori interpreti del pick and roll che la pallacanestro abbia mai conosciuto, hanno saputo sfruttare al massimo l'arma più letale che ci fosse nell'era che ha preceduto l'abuso del tiro da tre punti, ovvero quella attuale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Contro Jordan o contro il Covid, John Stockton gioca sempre così: duro, cattivo, gomiti alti

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