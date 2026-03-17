Artemis 2 conto alla rovescia per il ritorno dell’uomo sulla Luna

La missione Artemis 2, con un equipaggio umano, potrebbe essere lanciata il primo aprile dopo diversi rinvii. Si tratta di un progetto spaziale che prevede il ritorno dell’uomo sulla Luna. La data di partenza è vicina e le operazioni sono in fase di preparazione per il decollo.

Dopo diversi rinvii la nuova missione lunare con equipaggio del programma Artemis 2 potrebbe essere lanciata il primo aprile. Lo ha annunciato la Nasa nella giornata di giovedì 12 marzo dopo l’ultima verifica sullo stato della prontezza al volo. I funzionari dell’agenzia spaziale americana hanno affermato di puntare a trasferire il razzo SLS (Space Launch System) e la navicella spaziale Orion sulla piattaforma di lancio 39B entro il 19 marzo in vista di un tentativo di lancio previsto per il primo giorno del prossimo mese, a condizione che vengano completati i lavori rimanenti. Il rinvio e la perdita di elio. Inizialmente il lancio era stato programmato all’inizio di questo mese, ma una perdita di elio dal sistema di alimentazione aveva costretto i tecnici a riportare il gigantesco razzo nell’hangar di assemblaggio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Artemis 2, conto alla rovescia per il ritorno dell’uomo sulla Luna Articoli correlati Artemis II slitta: il ritorno dell’uomo sulla Luna dovrà attendereIl tanto atteso ritorno dell’umanità sulla Luna, previsto a oltre mezzo secolo dalle missioni Apollo, subirà un rinvio. La NASA rimanda il ritorno sulla Luna: Artemis III sarà un test, sbarco con Artemis IV nel 2028Artemis III non porterà gli astronauti sulla Luna ma sarà una missione di test in orbita terrestre bassa. ARTEMIS: il ritorno sulla Luna Altri aggiornamenti su Artemis 2 conto alla rovescia per il... Temi più discussi: Artemis 2: la missione spaziale verso la Luna prevista per aprile; Artemis II partirà per la Luna il primo aprile 2026; Missione Artemis 2: conto alla rovescia per il lancio del 1° aprile; Fissato per il primo aprile il decollo di Artemis II. Missione Artemis 2: conto alla rovescia per il lancio del 1° aprileNASA punta al lancio di Artemis 2 il 1° aprile con quattro astronauti in orbita lunare. msn.com Dopo 53 anni l’uomo torna verso la Luna: il lancio Artemis 2 in partenza il 1° aprileLa Nasa prepara il lancio di Artemis 2: quattro astronauti voleranno intorno alla Luna per dieci giorni a bordo della capsula Orion. Ma la missione resta rischiosa e la finestra di lancio è strettissi ... panorama.it Artemis 2: quanto è rischiosa la missione lunare con astronauti x.com Un'altra data per il lancio di Artemis II, nuovi test a Starbase e la ripresa dei lanci cinesi. Queste alcune delle notizie di cui parliamo oggi, nella puntata di questa settimana di Weekly Launchpad: - facebook.com facebook