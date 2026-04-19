Romelu Lukaku tornerà domani a Castel Volturno, dopo aver trascorso un mese in Belgio per un programma di allenamenti personalizzato. L’attaccante belga ha seguito un percorso specifico di recupero e si prepara a riprendere gli allenamenti con il resto del gruppo. La sua presenza in sede segna un passo importante nel processo di reintegro dopo il periodo di assenza. Nessuna data ufficiale di rientro in campo è stata comunicata.

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© Calcionews24.com - Lukaku Napoli, conto alla rovescia per il rientro del belga: domani il ritorno in sede dopo un mese di stop

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