Dopo un intervento chirurgico, il leader del Movimento 5 Stelle è rientrato in Parlamento, riprendendo le sue attività ufficiali. La sua presenza si è verificata in un momento in cui si discute della politica estera relativa alla strategia sulla regione di Hormuz e delle questioni economiche legate alla gestione governativa. La sua presenza potrebbe influenzare le future decisioni e le strategie del suo movimento su questi temi.

? Domande chiave Come influenzerà il rientro di Conte le decisioni su Hormuz?. Quali temi economici userà il M5S per attaccare il governo?. Chi affronterà Conte durante le tribune parlamentari di domani?. Come cambierà l'equilibrio politico dopo i confronti con Bruno Vespa?.? In Breve Ministri Tajani e Crosetto riferiscono alle commissioni Difesa ed Esteri su Hormuz.. Conte ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti e Porta a Porta il 13 maggio.. M5S attacca il governo sui centri in Albania e sulla gestione economica.. Meloni risponde alle sollecitazioni durante il Premier Time nel pomeriggio..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte rientra in Parlamento: il leader M5S torna dopo l’operazione

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