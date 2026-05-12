Dopo la sconfitta recente, l’allenatore del Napoli ha confermato che non ci saranno modifiche alla formazione e alle strategie adottate. Il club si prepara comunque a continuare il cammino in Champions League con le attuali linee guida, mentre il tecnico ha escluso eventuali rivoluzioni o cambiamenti radicali. La squadra resta concentrata sui prossimi impegni, mantenendo la stessa impostazione di gioco.

Antonio Conte non cambia linea. Dopo la sconfitta del Napoli, il tecnico azzurro ha escluso rivoluzioni tattiche nelle ultime due partite della stagione. Il momento resta delicato. La squadra fatica a creare occasioni e ha perso solidità, ma l’allenatore non vuole stravolgere l’equilibrio costruito finora. In conferenza stampa post-partita, Conte ha spiegato che il Napoli deve restare dentro il percorso che lo ha portato al secondo posto e alla possibilità di blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Per il tecnico, cambiare adesso significherebbe esporsi a rischi inutili. Alla domanda su un possibile cambio tattico nel finale di stagione, Conte ha risposto così: “Quello che stiamo facendo ci ha portato ad essere secondi e a giocarci la Champions.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte non cambia: Napoli avanti così per la Champions

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