Il Napoli si avvicina alla fase decisiva della Champions League dopo aver ottenuto un risultato utile, mentre l’allenatore dell’altra squadra coinvolta ha dichiarato che non conta più su un ex giocatore, considerato un tabù. La partita si è conclusa con un pareggio che mantiene aperte le speranze di qualificazione. Le due squadre si preparano ora alle ultime sfide della competizione, con obiettivi diversi e tensioni ancora alte.

Napoli, 3 maggio 2026 - Per una scuola di pensiero molto diffusa nel calcio lo 0-0 è il migliore dei risultati peggiori: una tesi che sicuramente potrà sposare il Napoli di ritorno dalla trasferta mai semplice di Como, piazza che sogna una qualificazione alla prossima Champions League che avrebbe del prodigioso nonostante la definizione di favola probabilmente mal si concilierebbe a un club che nelle scorse sessioni di mercato ha investito piogge di milioni. Il discorso vale anche per il Napoli, che ogni stagione fissa nell'accesso alla competizione europea più prestigiosa l'obiettivo minimo e che negli ultimi anni lo ha fatto spendendo tanto per accontentare a tutto tondo il proprio allenatore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, passo avanti per la Champions League. Ma, per Conte, Fabregas è un tabù

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