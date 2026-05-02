Nel match tra Como e Napoli terminato con un 0-0, Antonio Conte ha commentato che la partita è stata equilibrata e rappresenta un passo avanti verso la qualificazione in Champions League. Prima del calcio d’inizio, il tecnico aveva previsto una sfida aperta, senza che nessuna delle due squadre avrebbe cercato di mantenere il risultato. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate in azioni offensive e difensive, senza che si registrassero reti durante i novanta minuti.

«Nessuna delle due squadre oggi vorrà speculare sul risultato. Sarà una partita aperta», aveva detto Antonio Conte nel prepartita. Una promessa che, guardando il risultato, non sembra sia stata mantenuta. Anche se, specialmente nel finale, il Napoli ha rischiato di vincere la partita, nonostante una prestazione decisamente sottotono rispetto a quella di settimana scorsa contro la Cremonese. Ma Conte porta a casa un punto fondamentale per la zona Champions, e così ha commentato il risultato al termine della partita l'allenatore azzurro: «Abbiamo fatto una buona prestazione, altrimenti non saremmo usciti indenni da qui. Noi e il Como ci giocavamo tantissimo.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Como-Napoli 0-0, Conte: «Partita equilibrata, passo in avanti per la Champions»

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