Sarri resta l’idea più forte se va via Conte

Da forzazzurri.net 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro della panchina della nazionale italiana di calcio rimane incerto, con diverse ipotesi sul tavolo. Attualmente, il club sta valutando diverse opzioni e si sta muovendo per chiarire la situazione. Tra i nomi più argomentati, quello di un allenatore che potrebbe prendere il posto di un altro, qualora si concretizzasse la sua partenza. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Il futuro della panchina azzurra resta un tema aperto. E il club, intanto, si muove per. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

7 High Return Skills WINNERS Use Daily!

Video 7 High Return Skills WINNERS Use Daily!

Notizie correlate

Allegri resta un’idea per il dopo ConteIl nome di Massimiliano Allegri torna a intrecciarsi anche con il futuro del Napoli.

Leggi anche: Napoli, Schira: “Grosso piace, ma decide Conte. Sarri resta un’opzione”

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sarri Una gara non mi fa cambiare l’idea sulla stagione; Il futuro di Conte lontano da Napoli. E spunta l’idea Sarri; Lazio, Sarri: Non è una partita che vale la stagione, ma vogliamo arrivare in fondo; Conte aspetta De Laurentiis ma spunta il piano B.

sarri resta l ideaCdM: Quella di Sarri resta l'ipotesi più suggestiva se Conte va viaDe Laurentiis si sta guardando intorno, non può farsi trovare impreparato e sta studiando le opportune soluzioni ... tuttonapoli.net

sarri resta l ideaCeccarini: Se dovesse andare via Allegri, al Milan Sarri potrebbe essere un'ideaNiccolò Ceccarini, direttore di TMW, si è così espresso a Radio Tutto Napoli. Qual è la tua sensazione sul futuro di Conte? Non è semplice conciliare ... milannews.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.