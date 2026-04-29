Sarri resta l’idea più forte se va via Conte

Il futuro della panchina della nazionale italiana di calcio rimane incerto, con diverse ipotesi sul tavolo. Attualmente, il club sta valutando diverse opzioni e si sta muovendo per chiarire la situazione. Tra i nomi più argomentati, quello di un allenatore che potrebbe prendere il posto di un altro, qualora si concretizzasse la sua partenza. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Il futuro della panchina azzurra resta un tema aperto. E il club, intanto, si muove per. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net 7 High Return Skills WINNERS Use Daily! Notizie correlate Allegri resta un’idea per il dopo ConteIl nome di Massimiliano Allegri torna a intrecciarsi anche con il futuro del Napoli. Leggi anche: Napoli, Schira: “Grosso piace, ma decide Conte. Sarri resta un’opzione” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sarri Una gara non mi fa cambiare l’idea sulla stagione; Il futuro di Conte lontano da Napoli. E spunta l’idea Sarri; Lazio, Sarri: Non è una partita che vale la stagione, ma vogliamo arrivare in fondo; Conte aspetta De Laurentiis ma spunta il piano B. CdM: Quella di Sarri resta l'ipotesi più suggestiva se Conte va viaDe Laurentiis si sta guardando intorno, non può farsi trovare impreparato e sta studiando le opportune soluzioni ... tuttonapoli.net Ceccarini: Se dovesse andare via Allegri, al Milan Sarri potrebbe essere un'ideaNiccolò Ceccarini, direttore di TMW, si è così espresso a Radio Tutto Napoli. Qual è la tua sensazione sul futuro di Conte? Non è semplice conciliare ... milannews.it , SCENARIO APERTO Le parole di Alfredo Pedullà riaccendono il mercato allenatori: Maurizio Sarri resta in una ristrettissima lista del Napoli nel caso in cui si interrompesse il rapporto con Antonio Conte. Ipotesi da tenere con il “se” b - facebook.com facebook #Sarri preoccupato da un dato particolare x.com