Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Bologna, l’allenatore del Napoli ha commentato che il gruppo non meritava di perdere. Sono state sollevate domande sul motivo per cui il pressing parziale adottato abbia penalizzato la squadra e su come Rowe sia riuscito a segnare il gol decisivo negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con il Bologna in vantaggio, nonostante le occasioni create dal Napoli durante l’incontro.

? Domande chiave Perché il pressing parziale di Conte ha penalizzato il Napoli?. Come ha fatto Rowe a sancire il gol decisivo nel finale?. Chi deve sostituire Kvaratskhelia per colmare il vuoto in attacco?. Quanto rischio corre il Napoli per la Champions in classifica?.? In Breve Gol di Bernardeschi e Orsolini, poi Di Lorenzo e Alisson Santos, infine Rowe.. Hojlund riceve indicazioni tattiche per gestire i movimenti in posizione di fuorigioco.. Alisson Santos viene lodato per la progressione dopo l'addio di Kvaratskhelia al PSG.. Napoli resta a due punti dalla Juventus nella corsa per la Champions League.. Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la sconfitta per 3-2 subita contro il Bologna ha lasciato Antonio Conte con un forte senso di frustrazione dopo un match che avrebbe potuto cambiare le sorti della classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte dopo il 3-2 col Bologna: il gruppo non ha meritato l’esito negativo

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ANTONIO CONTE É A NAPOLI!!! ROSICATE!!!#napolibologna #napoli #bologna #supercoppa #conte #shorts

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