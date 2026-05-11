Conte dopo la sconfitta col Bologna | Il diavolo ci ha messo la coda una beffa che non meritavamo
Dopo la sconfitta interna contro il Bologna, l'allenatore del Napoli ha commentato che il risultato è stato una vera beffa, attribuendolo a una serie di sfortunati episodi. Ha aggiunto che non è dispiaciuto della prestazione della squadra, sottolineando che i giocatori hanno mostrato energia, voglia e determinazione durante la partita. La sconfitta ha rimandato la qualificazione alla prossima fase della competizione europea.
Antonio Conte mastica amaro dopo la sconfitta interna del Napoli col Bologna che rinvia la qualificazione alla Champions League: "Non sono dispiaciuto della prestazione, perché i ragazzi comunque ci hanno messo energia, voglia, determinazione. Si vedeva che comunque volevano chiudere il discorso questa sera. Però a volte il diavolo ci può mettere la coda e stasera ce l'ha messa".🔗 Leggi su Fanpage.it
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