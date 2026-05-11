Conte dopo la sconfitta col Bologna | Il diavolo ci ha messo la coda una beffa che non meritavamo

Dopo la sconfitta interna contro il Bologna, l'allenatore del Napoli ha commentato che il risultato è stato una vera beffa, attribuendolo a una serie di sfortunati episodi. Ha aggiunto che non è dispiaciuto della prestazione della squadra, sottolineando che i giocatori hanno mostrato energia, voglia e determinazione durante la partita. La sconfitta ha rimandato la qualificazione alla prossima fase della competizione europea.

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