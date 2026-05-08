Napoli vertice decisivo De Laurentiis-Conte | il futuro in panchina e l’assalto alla Champions

A Napoli si attende con attenzione un incontro tra il presidente e l’allenatore, previsto nelle prossime ore. L’obiettivo è discutere il futuro della squadra e le strategie per la stagione 2026-27, dopo che nelle ultime settimane è arrivato un messaggio chiaro dagli Stati Uniti. La riunione rappresenta un momento chiave per definire le prossime mosse e il progetto sportivo del club.

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