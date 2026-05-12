Contaminazione delle acque | Fico risponde al sindaco di Corbara intanto interviene il presidente del Parco Fiume Sarno

Le autorità e le istituzioni sono coinvolte in una vicenda riguardante la contaminazione delle acque dell’Agro, emergente da uno studio condotto dall’università Federico II. Il sindaco di Corbara ha espresso le proprie posizioni, mentre il presidente del Parco Fiume Sarno ha deciso di intervenire. La questione sta attirando l’attenzione pubblica e viene seguita attentamente dalle parti interessate.

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