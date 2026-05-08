Contaminazione delle acque sotterranee nell' Agro | la Gori risponde al sindaco di Sarno intanto Odierna deposita un' interrogazione sul caso

La Gori Spa ha inviato al Comune di Sarno una nota ufficiale in risposta alla richiesta di chiarimenti inviata dal sindaco nei giorni scorsi. Nel frattempo, Odierna ha presentato un’interrogazione riguardante la contaminazione delle acque sotterranee nell’area dell’Agro. La questione riguarda il possibile inquinamento delle falde acquifere e le misure adottate dalle autorità per affrontare la situazione.

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“E' pervenuta al Comune di Sarno la nota ufficiale di riscontro trasmessa da Gori Spa, a seguito della richiesta di chiarimenti urgenti da me inoltrata nella mattinata di ieri. Nella comunicazione ufficiale, Gori precisa che l’acqua distribuita attraverso la rete idrica pubblica è sottoposta a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Contaminazione delle acque sotterranee: parlano i sindaci di Scafati e AngriChiede la convocazione immediata di un tavolo tecnico per fare chiarezza sui dati emersi dagli studi universitari, il sindaco di Scafati, Pasquale... Contaminazione delle acque sotterranee, allarme anche nel salernitano: i commentiA poche ore dalla notizia della condizione di forte contaminazione delle acque sotterranee delle province di Salerno, Avellino, Caserta e Napoli, la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Contaminazione delle acque sotterranee, allarme anche nel salernitano: i commenti; In Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni; Campania, allarme veleni nelle acque sotterranee. La Regione: Subito indagini; Lo studio della Federico II: in Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni. E la Regione allerta le Asl. Campania, acque sotterranee contaminate. Flocco e Aveta: Confronto con Arpac e presidio costanteNapoli, 7 Maggio - Il quadro di contaminazione delle acque sotterranee in alcune aree della Campania, evidenziato da uno studio che ha coinvolto l'Università ... sciscianonotizie.it Contaminazione delle acque nel bacino del SarnoÈ stata formalmente depositata in Consiglio Regionale della Campania l’interrogazione presentata dal Consigliere regionale Sebastiano Odierna, Capogruppo dei Riformisti e Moderati – Lista Cirielli-ECR ... irpinia24.it Allarme nell’Agro nocerino-sarnese per la contaminazione delle acque sotterranee da sostanze chimiche potenzialmente pericolose. Nel mirino lo studio dell’Università Federico II di Napoli su Scafati, Angri e Sarno. La Regione Campania attiva controlli urge - facebook.com facebook