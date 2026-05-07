Contaminazione delle acque sotterranee | parlano i sindaci di Scafati e Angri

I sindaci di due comuni salernitani hanno richiesto l'apertura di un tavolo tecnico per approfondire i risultati degli studi universitari sulla contaminazione delle acque sotterranee. Uno di loro si è rivolto direttamente al presidente della Regione, evidenziando la preoccupazione per la qualità delle acque che interessano tre municipalità della zona. La questione riguarda la presenza di sostanze inquinanti nelle falde idriche, oggetto di analisi e discussione tra le autorità locali.

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Chiede la convocazione immediata di un tavolo tecnico per fare chiarezza sui dati emersi dagli studi universitari, il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti che si rivoltge al presidente della Regione, Roberto Fico, in merito alla contaminazione delle acque che interessa 3 comuni salernitani.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Contaminazione delle acque sotterranee, allarme anche nel salernitano: i commentiA poche ore dalla notizia della condizione di forte contaminazione delle acque sotterranee delle province di Salerno, Avellino, Caserta e Napoli, la... Campania, allarme contaminazione nelle acque sotterranee: la Regione chiede verifiche urgenti alle AslAllarme contaminazione nelle acque sotterranee in Campania: la Regione chiede verifiche urgenti dopo i superamenti di Tce e Pce rilevati in diverse... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: In Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni; Gestione dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee: l'area del Nord Milanese; Acque sotterranee contaminate: allarme in tre comuni del Salernitano; Campania, allarme veleni nelle acque sotterranee. La Regione: Subito indagini. Flocco (Presidente Commissione Ambiente) e Aveta (Presidente Commissione Agricoltura): Acque sotterranee contaminate, confronto con Arpac e presidio costantePolitica: Il quadro di contaminazione delle acque sotterranee in alcune aree della Campania, evidenziato da uno studio che ha coinvolto l’Università Fed ... cilentonotizie.it Acque contaminate in Campania, allarme sui cancerogeni. Tridico chiede controlli immediatiA poche ore dalla notizia della condizione di forte contaminazione delle acque sotterranee delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno, la ... napolivillage.com Angri, Ferraioli denuncia allarme contaminazione cancerogena nelle acque (Video) Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli interviene dopo l’allarme regionale sulla contaminazione delle acque sotterranee in Campania.... - facebook.com facebook