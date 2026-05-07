Contaminazione delle acque sotterranee | parlano i sindaci di Scafati e Angri

Da salernotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindaci di due comuni salernitani hanno richiesto l'apertura di un tavolo tecnico per approfondire i risultati degli studi universitari sulla contaminazione delle acque sotterranee. Uno di loro si è rivolto direttamente al presidente della Regione, evidenziando la preoccupazione per la qualità delle acque che interessano tre municipalità della zona. La questione riguarda la presenza di sostanze inquinanti nelle falde idriche, oggetto di analisi e discussione tra le autorità locali.

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Chiede la convocazione immediata di un tavolo tecnico per fare chiarezza sui dati emersi dagli studi universitari, il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti che si rivoltge al presidente della Regione, Roberto Fico, in merito alla contaminazione delle acque che interessa 3 comuni salernitani.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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