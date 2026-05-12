Recentemente si è parlato del contagio anche tra le persone che non mostrano sintomi. Sono state discusse le mutate caratteristiche dei virus e l’efficacia dei vaccini. Nessuno desidera confronti sterili o polemiche tra esperti e non, ma i temi rimangono al centro dell’attenzione pubblica e scientifica.

Sia chiaro. Nessuno ha voglia del circo, delle liti tra i virologi e, peggio ancora, tra i non virologi. Ma mettere ordine tra ciò che è vero e ciò che non lo è sta già diventando complicato. L'Hantavirus è conosciuto dalla scienza, ma non così tanto. IL CONTAGIO. Fino a domenica, mentre la Hondius sbarcava 94 passeggeri a Tenerife, gli infettivologi dicevano con certezza: il virus si trasmette solo dal momento in cui manifesta i suoi sintomi. Una notizia che, sotto sotto, ci ha consolato: dopo aver raccontato per mesi del pericolo dei pazienti asintomatici del Covid, avere a che fare con un virus che gioca la sua partita "a carte scoperte" ci è sembrato un bel vantaggio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Contagiosi anche gli asintomatici. Mutazioni e vaccini: cosa sappiamo

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Argomenti più discussi: Hantavirus. Dubbi sulle modalità di trasmissione. Nel 2020 uno studio argentino parlava di aerosol; Perché l'isolamento è l'unica misura efficace per evitare il contagio da hantavirus?; Epidemiologo Rezza, giuste precauzioni per l'Hantavirus, ma non è il contagio Covid; L’Hantavirus? Aggressivo ma poco contagioso. E sappiamo come affrontarlo.

Siamo agli asintomatici che infettano Bene così @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @Antonio_Tajani @Maurizio_Lupi #TeamVirus # #ChiudereTutto x.com

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