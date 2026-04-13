Una ricerca cinese pubblicata su 'Nature Microbiology' ha studiato la presenza di un nodavirus che colpisce i crostacei e analizzato il possibile collegamento con un aumento delle malattie oculari nell'uomo. Lo studio si concentra sulla trasmissione del virus dal mondo marino all'essere umano e sui potenziali rischi per la salute degli occhi. Finora, non sono stati definiti i meccanismi precisi di infezione o di trasmissione tra le due specie.

Una ricerca cinese pubblicata su ‘Nature Microbiology’ ha acceso i riflettori sul Nodavirus. Gli scienziati di Gabie e il salto di specie. Dagli animali marini agli occhi degli esseri umani. Una ricerca cinese pubblicata su ‘Nature Microbiology’ ha acceso i riflettori su una possibile connessione tra un virus diffuso nel mondo acquatico e una forma emergente di malattia oculare nell’uomo. Forse ne avrete letto qualcosa, ma cos’è il Nodavirus (Covert mortality nodavirus) e davvero ha già fatto il salto di specie? Ad affrontare la questione – con molte domande, ma poche certezze – sono i ‘moschettieri dell’epidemiologia’ Massimo Ciccozzi, Giancarlo Ceccarelli, Francesco Branda e Fabio Scarpa, ideatori del gruppo di ricerca Gabie.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nodavirus dai crostacei all’uomo, cosa sappiamo e il rischio per gli occhi

Leggi anche: "Attaccano da terra", poi la smentita. Occhi puntati sui curdi: cosa sappiamo sull'offensiva

Virus marino può causare la perdita della vista nell'uomo, per Bassetti è la "prima volta": cos'è il NodavirusUn virus marino, il Nodavirus, finora associato esclusivamente ad animali acquatici, potrebbe essere in grado di infettare anche l’uomo causando...