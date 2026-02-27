Bianca Balti e il tumore Cosa sono le mutazioni Brca e come fare prevenzione

Questa sera, sul palco del Festival di Sanremo 2026, Bianca Balti torna come co-conduttrice della quarta serata, un anno dopo aver affrontato un percorso legato a una diagnosi di tumore. La modella ha parlato delle mutazioni Brca, legate al rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro, e delle strategie di prevenzione. L’attenzione del pubblico sarà anche sulla sua presenza, tra musica e luci dell’Ariston.