Bianca Balti e il tumore Cosa sono le mutazioni Brca e come fare prevenzione
Questa sera, sul palco del Festival di Sanremo 2026, Bianca Balti torna come co-conduttrice della quarta serata, un anno dopo aver affrontato un percorso legato a una diagnosi di tumore. La modella ha parlato delle mutazioni Brca, legate al rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro, e delle strategie di prevenzione. L’attenzione del pubblico sarà anche sulla sua presenza, tra musica e luci dell’Ariston.
Questa sera, sul palco del Festival di Sanremo 2026, tra luci, musica e applausi dell'Ariston, l'attenzione del pubblico non sarà rivolta solo ai cantanti in gara, ma anche a Bianca Balti, che torna al Festival come co-conduttrice della quarta serata, un anno dopo aver affrontato un percorso di.
Tumore al seno, le mutazioni di BRCA 1 e 2 non sono sempre uguali: cosa fare se ci sono varianti “cattive” per cure su misuraQuando si parla di tumore della mammella, parlare al singolare può essere davvero fuori luogo.
Tumore al pancreas: Olaparib rimborsato con AIFA, una svolta per pazienti con mutazioni BRCA e chemioterapia precedente.L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità di olaparib, un farmaco inibitore di PARP, per i pazienti con tumore al pancreas...
