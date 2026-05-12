Le crociere continuano a rappresentare un ambiente favorevole alla diffusione di virus come il norovirus e l’hantavirus, a causa degli spazi chiusi e delle lunghe permanenze a bordo. Secondo un esperto, il rischio di contagio rimane elevato in queste situazioni, dove le persone condividono ambienti ristretti per diversi giorni. La natura delle crociere favorisce la trasmissione di agenti infettivi tra i passeggeri e l’equipaggio.

A bordo di una nave da crociera tutto sembra rallentato, ma la convivenza stretta può facilitare i contagi di molti tipi di virus. Il punto non è solo la presenza di molte persone, ma il modo in cui queste persone vivono insieme per giorni o settimane. Spazi condivisi, ascensori, sale da pranzo, buffet e contatti ripetuti trasformano la nave in una piccola città dove tutto è vicino. In questo contesto, anche un singolo caso può diventare rapidamente più difficile da controllare. Secondo gli esperti, il problema principale è proprio la densità della vita di bordo. Ambienti chiusi, contatti frequenti e superfici toccate da migliaia di mani rendono più semplice la trasmissione di virus respiratori e gastrointestinali.🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Contagi virali sulle crociere: perché il rischio resta alto secondo Pregliasco

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