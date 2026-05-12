Congresso Pd tempo quasi scaduto Bassi | Puntiamo ancora all’unità

Il congresso del Partito Democratico si avvicina alla scadenza e le trattative tra i vari candidati sembrano ancora in corso. Un portavoce ha dichiarato che, nonostante le difficoltà, si spera di riaprire il dialogo nelle prossime ore per favorire l’unità interna, richiesta da molti iscritti. La discussione si concentra sulla volontà di mantenere coesa la formazione politica, anche dopo un primo tentativo di accordo che non ha avuto esito positivo.

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"Visto che noi siamo “testardamente unitari” come dice Elly, ci auguriamo che, dopo la prima fumata nera, nelle prossime ore maturino le condizioni per riaprire il dialogo perché “unità” è quello che ci chiedono tutti gli iscritti". Giacomo Bassi non demorde e punta ancora a riaprire una finestra di dialogo con Nico Bartalini, per evitare la conta al congresso (dal risultato scontato a favore del consigliere comunale di Torrita di Siena) e trovare una linea condivisa. Restano ancora in realtà solo tre giorni, perché da venerdì 15 inizieranno le votazioni nei Circoli, partendo da San Gimignano e dal Sant’Andrea di Siena, mentre il giorno dopo toccherà a Castellina in Chianti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Congresso Pd, tempo quasi scaduto. Bassi: "Puntiamo ancora all’unità" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Congresso Pd, l’unità dura un giornoIl clima unitario proclamato al congresso provinciale del Pd di Frosinone si è incrinato nel giro di poche ore. Congresso Pd, mozioni in campo. Verso la sfida a due Bassi-BartaliniSi dice che i pontieri stiano lavorando per cercare una soluzione unitaria, ipotesi tutt’altro che remota a quanto pare.