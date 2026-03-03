Congresso Pd l’unità dura un giorno

Al congresso provinciale del Pd di Frosinone, i rappresentanti del partito avevano annunciato un clima di unità, ma questa coesione è durata solo poche ore. Durante l’evento, sono emerse tensioni tra i partecipanti, che hanno portato a una rottura nella compattezza dichiarata all’inizio. La giornata si è conclusa con un senso di divisione tra i membri presenti.

Il clima unitario proclamato al congresso provinciale del Pd di Frosinone si è incrinato nel giro di poche ore. A far riesplodere le tensioni è stato uno scambio sui social che ha riportato a galla fratture mai del tutto ricomposte, nonostante l’accordo che aveva portato all’elezione del nuovo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Unità nel PD di Avellino: via libera alla lista unica per il Congresso provincialeAvellino – Congresso provinciale della Federazione del Partito Democratico di Avellino, si va verso la soluzione unitaria.

Partito democratico, congresso verso l'unità. Lombardi sarà segretario. E guarda alle ProvincialiUna sola lista, un candidato unico e una frattura che, almeno per ora, resta confinata sul piano politico più che su quello organizzativo.

Pd, in segreteria 5 esponenti della minoranza ma Casa dem accusa: «Scelte personali»di D.B. Dentro il Pd umbro a molti mesi di distanza da un tribolato congresso è ancora battaglia tra maggioranza e minoranza. Venerdì il segretario Damiano Bernardini ha aperto le porte della segreter ... umbria24.it

Pd, e meno male che c'è l'accordoIl giorno dopo il congresso unitario (si fa per dire) riesplodono le polemiche tra le correnti del Pd. Sui social botta e risposta al vetriolo tra Danilo Grossi e Luca Fantini ... ciociariaoggi.it

