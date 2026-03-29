Graduatoria interna di istituto | non si può utilizzare la legge 104 riferita alla nonna per essere esclusi

In molte scuole italiane sono in fase di redazione le graduatorie interne di istituto, procedure che consentono di assegnare le cattedre ai docenti. Recentemente, una decisione ha chiarito che la legge 104, relativa all’assistenza a un familiare con disabilità, non può essere utilizzata come motivo di esclusione o preferenza nell’ambito di queste graduatorie. La normativa vigente si concentra su altri criteri di valutazione.

Sono in corso di compilazione in ogni scuola le graduatorie interne di istituto (dovranno essere pubblicate all'albo entro il 17 aprile): la procedura riguarda esclusivamente i docenti già assunti a tempo indeterminato e serve a determinare l'eventuale sovrannumerario in caso di contrazione di posti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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