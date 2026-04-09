euteknos protagonista alla giornata nazionale del made in italy 2026 | istituzioni imprese e giovani a confronto sul futuro del paese

Il 15 aprile si svolgerà a Villa Pisani di Stra, vicino Venezia, la Giornata Nazionale del Made in Italy 2026. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, imprese e giovani, impegnati in discussioni sul futuro del settore manifatturiero italiano. Tra i protagonisti ci sarà anche Euteknos, la rete regionale dedicata alla manifattura artistica con sede a Este, in provincia di Padova.

La Bassa Padovana sarà al centro della scena nazionale del “saper fare italiano”. La Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, in programma il 15 aprile a Villa Pisani di Stra (Venezia), vedrà Euteknos, Rete innovativa Regionale della Manifattura Artistica con sede a Este in provincia di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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