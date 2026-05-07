forte preoccupazione per il futuro del servizio di cardiologia

Il gruppo consiliare comunale di opposizione "Castelnuovo per Tutti" esprime forte preoccupazione per la situazione dell’ Ospedale Santa Croce di Castelnuovo e, in particolare, per il futuro del servizio di cardiologia. "A breve – afferma il consigliere comunale Silvia Grossi, anche a nome del Gruppo consiliare comunale di opposizione – il medico responsabile di cardiologia andrà in pensione e, ad oggi, non risulta ancora definita alcuna sostituzione. Una situazione che non può lasciare indifferenti e che sta già generando preoccupazione tra cittadini, famiglie e operatori del territorio. La cardiologia rappresenta un presidio fondamentale per tutta la Garfagnana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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