Lunedì primo duello tra Majorino e Scavuzzo

Lunedì si terrà il primo confronto tra i due principali candidati alle prossime elezioni comunali del 2027. Al momento, nessuno dei potenziali candidati ha annunciato ufficialmente la propria candidatura, ma le discussioni tra gli aspiranti alla carica di sindaco stanno per cominciare. La competizione tra i due si svolge in un clima di attesa, con le candidature ancora da formalizzare e i primi scontri pubblici che si avvicinano.

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Per le elezioni comunali del 2027 non c’è ancora nessun candidato sindaco “ufficiale“ ma le sfide tra aspiranti primi cittadini stanno per iniziare. Il primo appuntamento sarà lunedì alle 19 all’Auditorium Squinzi di Assolombarda in via Pantano, in cui è previsto l’incontro “Quale futuro per Milano?“ nell’ambito della giornata organizzata da Futuro Direzione Nord intitolata “Prospettive in bilico“. Sul palco saliranno il capogruppo del Pd in Regione Pierfrancesco Majorino, la vicesindaco Anna Scavuzzo – entrambi del Pd, entrambi pronti a correre alle primarie del centrosinistra –, l’imprenditore e fondatore di Panino Giusto Antonio Civico –...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lunedì primo duello tra Majorino e Scavuzzo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: primo duello tra Evenepoel e Vingegaard? Aggiornamenti dalle 14.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Catalogna 2026. Area di confine: lettera a ScavuzzoIl Comune tende la mano a Milano per il rilancio dell’area di confine e scrive alla vicesindaca Anna Scavuzzo per un approccio di collaborazione e... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Lunedì primo duello tra Majorino e Scavuzzo; Futuro di Conte e primo acquisto della prossima stagione: Napoli-Bologna diventa cruciale. Lunedì primo duello tra Majorino e ScavuzzoPer le elezioni comunali del 2027 non c’è ancora nessun candidato sindaco ufficiale ma le sfide tra aspiranti primi ... ilgiorno.it