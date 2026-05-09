Milano sfida per il futuro | Majorino e Scavuzzo al centro del dibattito

A Milano si apre una sfida politica tra due figure del PD, Majorino e Scavuzzo, che si contendono una posizione di rilievo all’interno del partito. Nel frattempo, il modello di gestione civico sta attirando l’attenzione anche nel centrodestra, con possibili ripercussioni sugli equilibri politici della città. La competizione tra i protagonisti e le strategie adottate rappresentano i principali temi del dibattito attuale.

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? Domande chiave Chi vincerà la sfida interna tra Majorino e Scavuzzo per il PD?. Come influenzerà il modello di Civico gli equilibri del centrodestra?. Quali visioni urbane emergeranno dal confronto tra Lumia e il centrosinistra?. Perché le decisioni di lunedì cambieranno il volto di Milano nel 2027?.? In Breve Lunedì alle ore 19 presso l'Auditorium Squinzi di via Pantano. Giuseppe Sala e Fabio Massa aprono i lavori alle ore 9. Antonio Lumia rappresenta la linea di Forza Italia per Palazzo Marino. Antonio Civico punta al sostegno del centrodestra per le amministrative 2027. Lunedì prossimo alle ore 19 all’Auditorium Squinzi di Assolombarda in via Pantano, il dibattito milanese si accende con l’incontro Quale futuro per Milano?, organizzato da Futuro Direzione Nord nell’ambito dell’iniziativa Prospettive in bilico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, sfida per il futuro: Majorino e Scavuzzo al centro del dibattito ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lunedì primo duello tra Majorino e ScavuzzoPer le elezioni comunali del 2027 non c’è ancora nessun candidato sindaco “ufficiale“ ma le sfide tra aspiranti primi cittadini stanno per iniziare. Molise al centro del dibattito: Campobasso decide il futuro del governoIl Molise si prepara a diventare un nodo centrale nel dibattito nazionale attraverso il progetto NOVA · Parola all’Italia, un’iniziativa che mira a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cultura e green economy, la sfida dei talenti per la Milano del futuro: il dossier sull'importanza di attrarre i giovani; Le dichiarazioni di Steward e Bongi in vista della sfida contro Milano; Troppi farmaci, poca salute: Silvio Garattini sfida l’industria farmaceutica a Milano; Ivan Zucco torna sul ring: stasera a Milano sfida l’argentino Pucheta. Cultura e green economy, la sfida dei «talenti» per la Milano del futuro: il dossier sull’importanza di attrarre i giovaniLo studio «I talenti della Lombardia», promosso da Fondazione Symbola in collaborazione con Fondazione Cariplo. Ermete Realacci: «Il sistema culturale della regione continua a creare posti di lavoro» ... milano.corriere.it L'accessibilità urbana e domestica a Milano: una sfida tra storia e innovazioneVivere a Milano significa però fare i conti con una realtà immobiliare molto variegata. Il problema principale si sposta all'interno delle mura domestiche ... milanofree.it Milano, a Palazzo Mezzanotte il 'Metodo Merenda Business Award' x.com Due settimane a Parigi, Annecy, Milano e Venezia - volando e poi prendendo il treno per viaggiare reddit